В магазинах Волгограда последние несколько дней фиксируется снижение цен на электронику. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», уже сегодня в среднем на 15-20 тысяч дешевле можно купить ноутбуки, телевизоры и гаджеты отдельных производителей.

Продавцы отмечают: после стабилизации российского рубля ритейлеры действительно начали менять цену на товары в пользу покупателей. Так, в магазине «М.Видео», расположенном в торговом центре «Европа Сити Молл», корреспонденту ИА «Высота 102» рассказали, что в ближайшие дни цены должны снизиться на смартфоны и ноутбуки.

— Пока что мы сделали скидку на некоторые флагманские ноутбуки, тем самым подготавливаем покупателей к снижению цены. Будем надеяться, что цены на товары упадут как можно ниже, — рассказывает консультант магазина, в котором в самом разгаре дня не оказалось ни одного покупателя.





Консультанты «М.Видео» отмечают, что уже сейчас цены на некоторые электротовары упали на 10-20%.

— Кроме телефонов также упали цены на телевизоры. Вот, например, корейский неделю назад стоил 80 с лишним тысяч рублей, сейчас уже 65, — пояснили представители торговой сети.





Помимо сетевых магазинов электротехники снизили цены и ритейлеры продукции Apple. Сейчас флагманский смартфон волгоградцы смогут приобрести за 105 тысяч рублей, а его версию «мини» за 90 тысяч рублей. Модели прошлого поколения стоят от 67 тысяч рублей. В целом, цены на яблочную продукцию снизились на 10%. Однако в магазине пояснили, что цены в любой момент еще могут подскочить.

— Все будет зависеть от того, останется ли компания в России. Если она уйдет с российского рынка, товары можно будет купить у перекупщиков, но цены взлетят раза в 2-3, — предупреждают сотрудники магазина re:Store.