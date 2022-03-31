Общество

На «БИС»: долгами волгоградцев за капремонт займется фирма из Перми

Общество 31.03.2022 19:54
31.03.2022 19:54


Фонд капремонта Волгоградской области заключил контракт на взыскание долгов с собственников помещений в многоквартирных домах с ООО «Бюро информационного сопровождения», зарегистрированным в Перми. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, о компании «БИС» мало что известно. Согласно данным из открытых источников, микропредприятие  занимается компьютерным программным обеспечением, оказанием консультативных услуг и еще несколькими видами деятельности и не участвовало ранее в госзакупках.
Напомним, начальная цена контракта на взыскание долгов за капремонт составляла 1 миллион 860 тысяч рублей. В конкурсе участвовали 13 организаций, ООО "БИС" снизило максимальную цену почти на миллион рублей. До ноября 2022 года в фонде капремонта надеются получить  с 3 тысяч должников задолженность в размере 103 миллионов рублей. Должникам предъявят требования по уплате основной суммы долга, пени, а также расходов по уплате госпошлины.
В прошлом году долги за капремонт взыскивала с волгоградцев коллекторская фирма «БКР».

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