Общество

Фонд капремонта выбрал организацию для взыскания долгов с волгоградцев

Общество 28.03.2022 21:03
28.03.2022 21:03


Фонд капремонта Волгоградской области выбрал организацию для ведения исковой работы по взысканию долгов с собственников жилья в многоквартирных домах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем открытого конкурса стала компания, предложившая минимальную цену за свои услуги – 789 тысяч рублей. Название организации пока не сообщается – в конкурсе эта компания принимала участие под номером 7. Какая именно компания займется взысканием долгов, станет известно после заключения контракта.
Всего, напомним, в конкурсе принимали участие 13 участников. Начальная цена контракта составляла 1 миллион 860 тысяч рублей. До ноября 2022 года в фонде капремонта надеются получить  с 3 тысяч должников задолженность в размере 103 миллионов рублей. Должникам предъявят требования по уплате основной суммы долга, пени, а также расходов по уплате госпошлины.
В прошлом году долги за капремонт взыскивала с волгоградцев коллекторская фирма «БКР».



Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
28.03.2022 20:05
Общество 28.03.2022 20:05

0
Далее
Общество
28.03.2022 19:14
Общество 28.03.2022 19:14

0
Далее
Общество
28.03.2022 18:51
Общество 28.03.2022 18:51

0
Далее
Общество
28.03.2022 18:15
Общество 28.03.2022 18:15

0
Далее
Общество
28.03.2022 16:16
Общество 28.03.2022 16:16

0
Далее
Общество
28.03.2022 14:19
Общество 28.03.2022 14:19

0
Далее
Общество
28.03.2022 14:09
Общество 28.03.2022 14:09

0
Далее
Общество
28.03.2022 13:10
Общество 28.03.2022 13:10

0
Далее
Общество
28.03.2022 11:26
Общество 28.03.2022 11:26

0
Далее
Общество
28.03.2022 10:12
Общество 28.03.2022 10:12

0
Далее
Общество
28.03.2022 09:57
Общество 28.03.2022 09:57

0
Далее
Общество
28.03.2022 09:38
Общество 28.03.2022 09:38

0
Далее
Общество
27.03.2022 20:13
Общество 27.03.2022 20:13

0
Далее
Общество
27.03.2022 19:24
Общество 27.03.2022 19:24

0
Далее
Общество
27.03.2022 18:31
Общество 27.03.2022 18:31

0
Далее

Лента новостей

21:03
Фонд капремонта выбрал организацию для взыскания долгов с волгоградцевСмотреть фотографии
20:05
Хорошо бы и дедушку отмыть: в Волгограде демонтировали ведущую к Ленину лестницуСмотреть фотографии
19:14
Обмануть нельзя помочь: как доверчивые волгоградцы становятся жертвами жадных юристовСмотреть фотографии
18:59
При откачке септика волгоградец сломал шеюСмотреть фотографии
18:51
Более миллиона волгоградцев оценили состояние своего здоровья на «троечку»Смотреть фотографии
18:16
В Волгограде 55-летний охранник ТРК растлевал подростковСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде у предпринимателя отобрали земельный участок из-за таинственной свалкиСмотреть фотографии
17:23
В пристройке под Волгоградом нашли неопознанный трупСмотреть фотографии
17:20
Волгоградцы за неделю скупили 558 тонн сахараСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде из-за звонка с угрозами эвакуировали учеников школы №26Смотреть фотографии
16:24
Знать как применять: «Ростелеком» провел викторину по кибербезопасности среди волгоградских школьниковСмотреть фотографии
16:16
Собирался жениться: в Волгоградской области похоронят погибшего на Украине артиллеристаСмотреть фотографии
16:05
В Волго-Ахтубинской пойме началась расчистка пяти ериковСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде вынесли приговор теневым банкирам с оборотом 100 млн рублейСмотреть фотографии
15:43
В СК рассказали о гибели 23-летней фельдшера в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Россельхозбанк первым подписал соглашение по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПКСмотреть фотографии
15:00
Бабушка сбитого насмерть КАМАЗом мальчика скончалась в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде водитель, сбивший насмерть мальчика, помещен в СИЗОСмотреть фотографии
14:19
«Говорят, для людей, а делают наоборот»: пассажиры высказались о сокращении маршрутов из Волжского в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Волгоградские врачи оценили состояние упавшего с крыши ребенкаСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области за взятку осудят водителя фуры со скрытыми номерамиСмотреть фотографии
13:22
Россиянам разрешили пользоваться Instagram* и Facebook*Смотреть фотографии
13:10
В Волжском жадный предприниматель не платил зарплату уборщицеСмотреть фотографии
13:10
Курс доллара к рублю упал к уровню месячной давностиСмотреть фотографии
12:46
Волжский абразивный завод ответственно подходит к вопросам охраны окружающей средыСмотреть фотографии
11:58
Коронавирус медленно капитулирует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
Власти перечислят волгоградским аграриям 800 млн рублей господдержкиСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области водителя отправили в колонию за пьяный дубльСмотреть фотографии
11:40
В селах Волгоградской области нашли зарплаты в 30 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:26
Военнослужащий из Волгоградской области Руслан Маликов погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 