В прошлом году долги за капремонт взыскивала с волгоградцев коллекторская фирма «БКР».
Общество 28.03.2022 21:03
28.03.2022 21:03
В прошлом году долги за капремонт взыскивала с волгоградцев коллекторская фирма «БКР».
Фонд капремонта Волгоградской области выбрал организацию для ведения исковой работы по взысканию долгов с собственников жилья в многоквартирных домах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем открытого конкурса стала компания, предложившая минимальную цену за свои услуги – 789 тысяч рублей. Название организации пока не сообщается – в конкурсе эта компания принимала участие под номером 7. Какая именно компания займется взысканием долгов, станет известно после заключения контракта.Всего, напомним, в конкурсе принимали участие 13 участников. Начальная цена контракта составляла 1 миллион 860 тысяч рублей. До ноября 2022 года в фонде капремонта надеются получить с 3 тысяч должников задолженность в размере 103 миллионов рублей. Должникам предъявят требования по уплате основной суммы долга, пени, а также расходов по уплате госпошлины.
В прошлом году долги за капремонт взыскивала с волгоградцев коллекторская фирма «БКР».
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