Телеком 31.03.2022 15:04
31.03.2022 15:04
Сочи стал наиболее популярным направлением среди горнолыжных курортов, этой зимой здесь отдыхал каждый второй любитель экстрима. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные с базовых станций туристических комплексов.
Самым популярным среди олимпийских склонов у абонентов МегаФона оказалась «Роза Хутор» – ее посетило более полумиллиона россиян. На втором и третьем месте – горно-туристический центр «Газпром» (включает склоны «Лаура» и «Альпика») и «Красная Поляна», количество посетителей каждого комплекса превысило 300 тысяччеловек. Общее количество туристов на курортах, данные с которых участвовали в сравнении, составило почти 2,6 млн абонентов.Всего в выборку попали 49 горнолыжных курортов из 21 региона страны, за период зимнего сезона 2021 – 2022 гг.
Также лидерами по количеству туристов стали Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкесия), «Свияжские Холмы» (Татарстан), Шерегеш (Кузбасс) и Домбай (Карачаево-Черкесия). На каждый из этих курортов приехало более 100 тысяч посетителей.
Все южные направления пользовались наибольшей популярностью у жителей Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, на них пришлось около 50% всего турпотока.
Пик посещений Сочи и Архыза пришелся на февраль (около 45% от всего количества туристов), когда стоимость отдыха снизилась по сравнению с новогодними праздниками. Однако жители Краснодарского и Ставропольского краяпредпочли поехать в горы именно в январе. Это может быть связано с более простой и бюджетной логистикой: жители ближайших регионов могли выбраться в горы на короткий срок, чтобы разнообразить новогодние каникулы.
Лыжники и сноубордисты активно делились своими впечатлениями: совокупное время телефонных разговоров в туристических комплексах Сочи превысило 2,5 млн минут, за это время можно более 62 тысяч раз подняться на канатной дороге до самой высокой точки – пика Каменный Столб. Объем передачи данных составил 212 ТБ. Чтобы потратить столько трафика, более 1,8 млн пользователей могли одновременно вести стримы при спуске с Розы Пик до Плато.
В Архызе в пересчете на одного пользователя туристы тратили в 3 раза больше мобильного интернета, чем в Сочи. Вероятнее всего, это связано с более распространенными бесплатными точками доступа Wi-Fi в кафе и гостиницах олимпийского наследия. Еще один южный курорт – Лаго-Наки в Республике Адыгея – пользовался гораздо меньшей популярностью. В рейтинге по количеству посетителей он оказался на 33-м месте. Почти половина туристов комплекса – жители Краснодарского края и самой Республики. Также склоны Адыгеи были популярны у жителей Астраханской и Волгоградской областей.
«Юг обладает большим туристическим потенциалом, а Сочи является главной точкой притяжения. Для максимального комфорта наших абонентов мы постоянно улучшаем качество сети: за прошлый год оператор установил более 20 новых базовых станции и модернизировал оборудование еще на 80. В результате скорость загрузки в нашей сети, по данным исследования независимой международной компании Ookla, в Большом Сочи составляет 50 Мбит/с., а в горном кластере – 60 Мбит/с.», – комментирует директор МегаФона в Сочи Игорь Ионов.
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