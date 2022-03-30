Капитан и ефрейтор из Волгограда погибли в ходе спецоперации









Похоронки сегодня пришли в две волгоградские семьи. В ходе спецоперации на Украине погибли 41-летний капитан Денис Ерошин и 20-летний ефрейтор Эдуард Буланов.

Известно, что Денис Ерошин служил в 20-ой гвардейской мотострелковой дивизии, был начальником службы радиационной, химической и биологической защиты. Эдуард Буланов был контрактником.



