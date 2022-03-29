МУП «Метроэлектротранс» временно изменило маршрут скоростного трамвая из-за аварии на энергообъекте и последующего падения напряжения на контактной сети городского электротранспорта. Сейчас вагоны курсируют в границах станций «Ельшанка» и «ТРК «Европа Сити Молл» в челночном режиме, сообщили в администрации Волгограда.
Троллейбусы также не обслуживают участок на Первой продольной магистрали от стадиона «Волгоград Арена» до завода «Титан-Баррикады». В северной части Волгограда троллейбусы следуют от остановки «Ул. Грамши» до остановки «Ул. Титова». Из Советского, Ворошиловского и Дзержинского района электротранспорт может доехать только до остановки «Центральный стадион».
– В настоящее время МУП «МЭТ» ведет работы по переключению на резервную схему электроснабжения, – сообщили в пресс-службе мэрии.
Сроки восстановительных работ на стороннем энергообъекте в администрации Волгограда не уточняются.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало об остановке движения трамваев и троллейбусов напротив Мамаева кургана. Пассажиров попросили покинуть салон и пересесть на автобус №95 или маршрутки.