Происшествия

В центре Волгограда остановились обесточенные трамваи и троллейбусы

Происшествия 29.03.2022 17:04
29.03.2022 17:04


Троллейбусы №8, 9 и 10а и скоростные трамваи прекратили движение по маршрутам на Первой продольной в центре Волгограда в обе стороны. Причиной стало отсутствие напряжения на контактной сети из-за аварии на подстанции, сообщает ИА «Высота 102».

На участке от стадиона «Волгоград Арена» до ВГАФК остановились в ряд 11 троллейбусов и три трамвая.

Пассажиров просят покинуть салон электротранспорта транспорта. Большинство из них пытаются пересесть в немногочисленные маршрутки или на единственный автобус №95, однако удается это сделать не всем. Некоторые же терпеливо остаются ждать внутри трамваев и троллейбусов в надежде, что скоро подача напряжения будет возобновлена.



Информация о происшествии уточняется в пресс-службе администрации Волгограда.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
29.03.2022 17:53
Происшествия 29.03.2022 17:53

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 17:50
Происшествия 29.03.2022 17:50

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 13:50
Происшествия 29.03.2022 13:50

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 11:51
Происшествия 29.03.2022 11:51

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 10:19
Происшествия 29.03.2022 10:19

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 18:59
Происшествия 28.03.2022 18:59

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 18:16
Происшествия 28.03.2022 18:16

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 17:23
Происшествия 28.03.2022 17:23

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 16:33
Происшествия 28.03.2022 16:33

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 15:43
Происшествия 28.03.2022 15:43

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:58
Происшествия 28.03.2022 09:58

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:37
Происшествия 28.03.2022 09:37

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:15
Происшествия 28.03.2022 09:15

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 20:40
Происшествия 27.03.2022 20:40

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 12:32
Происшествия 27.03.2022 12:32

0
Далее

Лента новостей

19:39
В Волгоградской области сохраняется низкий уровень безработицыСмотреть фотографии
19:13
Приканальный поселок потерял маршрутку до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
Росстат сократил ожидаемую продолжительность жизни волгоградцев на 2 годаСмотреть фотографии
18:48
В OBI заявили об уходе с российского рынка навсегдаСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде возобновлено движение трамваев и троллейбусовСмотреть фотографии
17:53
На западе Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Север Волгограда остался без скоростных трамваев из-за аварии на электросетяхСмотреть фотографии
17:30
В Волгоградской области пострадавшая от укусов бойцовского пса взыскала ущерб в судеСмотреть фотографии
17:08
Предприятия-банкроты задолжали волгоградцам 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:04
В центре Волгограда остановились обесточенные трамваи и троллейбусыСмотреть фотографии
16:58
Авиакомпании снова отменили рейсы из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Сердца у вас нет!»: жители Краснослободска спасают маршрутку №174 до «Акварели» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
В спецоперации погиб 27-летний танкист из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Власти передумали менять схемы движения маршруток Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
14:32
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в апрелеСмотреть фотографии
14:24
Под Волгоградом у поселка Аэропорт временно закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области руководство почтового отделения осудили за крупную аферуСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде стартовал сезон дорожного ремонтаСмотреть фотографии
13:50
Ураган обесточил часть домов в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:39
Бывший вице-президент «Ротора» Рохус Шох переезжает в КазахстанСмотреть фотографии
13:31
Виталий Сазонов по решению суда Волгограда проведет 3 года в колонииСмотреть фотографии
13:15
Услышьте президента: перевозчики требуют от чиновников отказаться от экспериментов с маршрутками Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
13:05
Чиновника отправили под суд за махинации с землей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
На набережной Волгограда снесут недостроенный в 80-х пешеходный мостСмотреть фотографии
12:41
Мусорный регоператор вернул жителям хутора в Волгоградской области 320 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:39
Пропавшую в январе школьницу Айлиту нашли мертвой под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:37
Бочаров нацелил волгоградский завод техуглерода на конкуренцию с США и ГерманиейСмотреть фотографии
12:32
В СК сообщили подробности о смерти рабочего на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель и пострадал 16-летний подростокСмотреть фотографии
11:35
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области за неделю сократилась вдвоеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 