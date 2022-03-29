В центре Волгограда остановились обесточенные трамваи и троллейбусы





Троллейбусы №8, 9 и 10а и скоростные трамваи прекратили движение по маршрутам на Первой продольной в центре Волгограда в обе стороны. Причиной стало отсутствие напряжения на контактной сети из-за аварии на подстанции, сообщает ИА «Высота 102».





На участке от стадиона «Волгоград Арена» до ВГАФК остановились в ряд 11 троллейбусов и три трамвая.





Пассажиров просят покинуть салон электротранспорта транспорта. Большинство из них пытаются пересесть в немногочисленные маршрутки или на единственный автобус №95, однако удается это сделать не всем. Некоторые же терпеливо остаются ждать внутри трамваев и троллейбусов в надежде, что скоро подача напряжения будет возобновлена.













Информация о происшествии уточняется в пресс-службе администрации Волгограда.