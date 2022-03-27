Долги волгоградцев за капремонт готовы взыскать 13 компаний

За право взыскивать с волгоградцев долги по взносам за капремонт борются тринадцать компаний. Это рекордная цифра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, именно такое количество участников заявилось в открытом конкурсе на оказание этих услуг, объявленном УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области». Все заявки соответствуют заявленным требованиям, пришли к выводу члены комиссии. Победитель конкурса будет объявлен на днях. В прошлом году в аналогичном конкурсе приняли участие 7 компаний.
Напомним,
как уже сообщало ИА "Высота 102", фонд капремонт Волгоградской области намерен нанять исполнителя исковой работы по взысканию с собственников помещений в многоквартирных домов задолженности по уплате взносов за капремонт. Начальная цена контракта составила 1 миллион 860 тысяч рублей.
До ноября 2022 года в фонде капремонта надеются получить с 3 тысяч должников задолженность в размере 103 миллионов рублей. Должникам предъявят требования по уплате основной суммы долга, пени, а также расходов по уплате госпошлины.
В прошлом году долги за капремонт взыскивала с волгоградцев коллекторская фирма «БКР».