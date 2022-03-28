Банк «Открытие» принял более 700 заявок на кредитные каникулы

Экономика 28.03.2022 18:11 Новости компаний
28.03.2022 18:11 Новости компаний
За две недели с момента запуска кредитных каникул для розничных клиентов в рамках 106-ФЗ банк «Открытие» принял около 750 заявок на их предоставление. Более 2000 клиентов обратились за консультацией по новой программе господдержки на горячую линию или в офисы банка, большинство из них интересовала отсрочка по кредиту наличными.
Получить кредитные каникулы заемщики могут дистанционно, отправив необходимые документы на электронную почту банка. Подать заявку на каникулы можно до 30 сентября.
Кредитные каникулы позволяют отложить ежемесячный платеж на срок от 1 до 6 месяцев в случае, если заемщик может документально подтвердить снижение среднемесячного дохода. На отсрочки по всем видам кредитов могут претендовать заемщики, чей доход за месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в предыдущем году.
Максимальная сумма кредита, по которому можно получить отсрочку, установлена правительством РФ для потребительских кредитов на уровне 300 тыс. рублей для граждан и 350 тыс. рублей для ИП, для кредитных карт — 100 тыс. рублей. По ипотеке размер кредита не должен превышать для Москвы 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга, регионов Дальневосточного федерального округа — 4 млн рублей, для всех остальных регионов — 3 млн рублей.
Заемщики, которые не подходят под условия государственных кредитных каникул, могут обратиться в банк за ипотечными каникулами, позволяющими получить отсрочку на полгода один раз в течение срока кредита. Те, кто столкнулся с трудностями при обслуживании кредита наличными — воспользоваться программами банка «Отложенный платеж» или «Перенос даты платежа».
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