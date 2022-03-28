В Волгоградской области водителя отправили в колонию за пьяный дубль

Расследования 28.03.2022 11:40
28.03.2022 11:40
К году лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Старополтавского района за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 38-летний мужчина признан виновным по ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние).
Установлено, что вечером 17 ноября прошлого года в селе Новая Полтавка Старополтавского района он управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Его остановили полицейские и отстранили от вождения. Ранее водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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