Волгоградцев предупредили о фальшивом масле в магазинах





Волгоградцев предупреждают о подозрительном масле, которое они могут увидеть в магазинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, соответствующую информацию в региональное ведомство о фальсифицированной молочной продукции передали коллеги из Чувашии. Речь идет о масле традиционном сладко-сливочном несоленом «Адыгейское золото». Производителем этой продукции указано ООО «Инсула», однако по указанному адресу данной компании не оказалось.

Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике соответствующая информация уже направлена в правоохранительные органы Чувашской Республики для принятия мер в рамках полномочий. Волгоградских продавцов и покупателей просят быть начеку и не приобретать продукцию от несуществующего производителя.



