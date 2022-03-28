Волгоградцев предупредили о фальшивом масле в магазинах

Общество 28.03.2022 09:57
28.03.2022 09:57
Волгоградцев предупреждают о подозрительном масле, которое они могут увидеть в магазинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, соответствующую информацию в региональное ведомство о фальсифицированной молочной продукции передали коллеги из Чувашии. Речь идет о масле традиционном сладко-сливочном несоленом «Адыгейское золото». Производителем этой продукции указано ООО «Инсула», однако по указанному адресу данной компании не оказалось.
Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике соответствующая информация уже направлена в правоохранительные органы Чувашской Республики для принятия мер в рамках полномочий. Волгоградских продавцов и покупателей просят быть начеку и не приобретать продукцию от несуществующего производителя.
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