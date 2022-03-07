Фонд капремонта нанимает коллекторов для взыскания долгов волгоградцев

Общество 07.03.2022 09:06
07.03.2022 09:06
УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» объявило открытый конкурс на ведение исковой работы по взысканию долгов населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта составила 1 миллион 860 тысяч рублей. До ноября 2022 года в фонде капремонта надеются взыскать с 3 тысяч должников задолженность в размере 103 миллионов рублей. Должникам предъявят требования по уплате основной суммы долга, пени, а также расходов по уплате госпошлины.В прошлом году, напомним, на аналогичные услуги фонд капремонта потратил 1 миллион 715 тысяч рублей. При этом в организации категорически отрицали факт привлечения к этой работе коллекторов, утверждая, что взысканием долгов займутся юристы. Однако победителем конкурса стала юридическая фирма «БКР», которая внесена в реестр федеральной службы судебных приставов как коллекторское агентство.
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