Расследования 26.03.2022 11:10
26.03.2022 11:10
Начальник отделения почтовой связи Светлоярского почтамта УФПС Волгоградской области Смирнова Н.В. признана виновной в хищении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Как сообщили в УФСБ России по Волгоградской области, Светлоярский районный суд приговорил Смирнову к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.
Приговор вступил в законную силу.
Женщину поймали на хищениях сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что Смирнова организовала систематическое присвоение вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств. С января по сентябрь 2021 года начальница отделения почтовой связи присвоила 300 тысяч рублей. Уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ было возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Волгоградской области.
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