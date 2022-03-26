В Волгограде предотвратили ЧП на газовой заправке









Газовую заправку и автомастерскую спасли от надвигающегося ландшафтного пожара в Волгограде. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, накануне днем в районе улица Лазоревая горел камыш на площади 10 тысяч квадратных метров. Создалась угроза распространения огня на газовую заправку и другие строения.

- Силами 1 ОФПС пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировал происшествие заместитель начальника УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по Волгоградской области Евгений Текушин.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



