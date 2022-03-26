В Волгограде предотвратили ЧП на газовой заправке

Происшествия 26.03.2022 09:32
26.03.2022 09:32
Газовую заправку и автомастерскую спасли от надвигающегося ландшафтного пожара в Волгограде. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, накануне днем в районе улица Лазоревая горел камыш на площади 10 тысяч квадратных метров. Создалась угроза распространения огня на газовую заправку и другие строения.
- Силами 1 ОФПС пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировал происшествие заместитель начальника УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по Волгоградской области Евгений Текушин.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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