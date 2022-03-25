Роспотребнадзор отменил для школьников рассадку зигзагом





Сегодня, 25 марта, Роспотребнадзор смягчил антиковидные требования «для образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст официального сообщения ведомства.

Новеллы предполагают отмену обязательного ранее закрепления за каждым классом отдельного кабинета, соблюдения в местах проведения аттестации соцдистанции между учащимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по человеку за партой.

Также больше не нужно предъявлять медсправку на ребенка, если до этого он контактировал с заболевшим коронавирусом. При этом обязательным остается наличие справки после перенесенной ковид-инфекции. Разное начало уроков и перемен теперь тоже в прошлом.

Дети могут спокойно участвовать в массовых мероприятий, проводимых на открытом воздухе. Допускается увеличение загрузки летних лагерей до 100% от общей вместимости. Сотрудники загородных летних лагерей обязаны перед началом смены провериться на наличие ковид-19. Еженедельные тесты в течение смены отменены.

В социальные организации (интернаты) теперь смогут попасть не только сотрудники, но лишь при условии использования защитных масок и наличия сертификата о вакцинации либо справки о перенесенной инфекции в течение последних шести месяцев или документа о наличии антител.

Сохраняются генеральные уборки перед открытием, уборки с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и тому подобное.