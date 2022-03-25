В Госдуме и Минздраве опровергли смерть Владимира Жириновского

Федеральные новости 25.03.2022 12:37
25.03.2022 12:37
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти известного политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
- Всех, кто переживал за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления, - сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram -канале.
В Минздраве России также подтвердили, что состояние Владимира Жириновского стабильное и ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, о смерти лидера ЛДПР сообщили сегодня ряд федеральных изданий, ссылаясь на сенатора Александра Пронюшкина. Позже он удалил свой пост в Telegram. Это сделали и многие СМИ, которые ссылались на сенатора Пронюшкина.
Вячеслав Володин похвалил СМИ за удаление фейковых сообщений и дал совет Александру Пронюшкину.
- А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия, - написал Володин в Telegram.
Фото Владимира Жириновского из архива ИА "Высота 102"
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