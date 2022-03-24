В Волгоградской области снизилось производство яиц

Производство яиц в Волгоградской области в январе-феврале снизилось на 500 тысяч штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в 2021 году за два месяца птицефабрики региона произвели 98 миллионов штук яиц, а в этом году - 97,5 миллиона. В процентном выражении к прошлому году производство яиц снизилось на 0,5%.

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области повода для беспокойства не видят.

— Обеспеченность куриным яйцом населения Волгоградской области составляет 128,9%. Так, при норме потребления 636,1 миллиона штук в год в регионе производят 820,3 миллиона яиц, — пояснили в облкомсельхозе.

В Волгоградской области яйца производят на четырех птицефабриках: АО «Агрофирма «Восток», АО «Птицефабрика «Волжская», ООО «Городищенская Птицефабрика», ОАО Птицефабрика «Урюпинская».

По мнению директора ООО «Тамерлан» («Покупочка» и «ПокупАЛКО») Сергея Савонькина, в продовольственных магазинах Волгоградской области этого продукта в избытке.

— Куриные яйца могут пропасть с прилавков магазинов только в случае неоправданного ажиотажа со стороны покупателей. Других оснований для этого нет. Птицефабрики работают, на складах продукции достаточно, поставка товара в сети осуществляется по графикам, — сказал Савонькин.

Напомним, что ажиотажный спрос в волгоградских магазинах наблюдается в основном на продукты длительного хранения - сахар, муку, крупы. Специалисты облпромторга регулярно мониторят ситуацию на предмет отсутствия тех или иных продуктов на полках магазинов, а также цены на основные продукты и товары.

Фото из архива ИА «Высота 102»