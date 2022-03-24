Общество

В Волгоградской области снизилось производство яиц

Общество 24.03.2022 14:18
24.03.2022 14:18


Производство яиц в Волгоградской области в январе-феврале снизилось на 500 тысяч штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, в 2021 году за два месяца птицефабрики региона произвели 98 миллионов штук яиц, а в этом году - 97,5 миллиона. В процентном выражении к прошлому году производство яиц снизилось на 0,5%.

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области повода для беспокойства не видят.

— Обеспеченность куриным яйцом населения Волгоградской области составляет 128,9%. Так, при норме потребления 636,1 миллиона штук в год в регионе производят 820,3 миллиона яиц, — пояснили в облкомсельхозе.

В Волгоградской области яйца производят на четырех птицефабриках: АО «Агрофирма «Восток», АО «Птицефабрика «Волжская», ООО «Городищенская Птицефабрика», ОАО Птицефабрика «Урюпинская».

По мнению директора ООО «Тамерлан» («Покупочка» и «ПокупАЛКО») Сергея Савонькина, в продовольственных магазинах Волгоградской области этого продукта в избытке.

— Куриные яйца могут пропасть с прилавков магазинов только в случае неоправданного ажиотажа со стороны покупателей. Других оснований для этого нет. Птицефабрики работают, на складах продукции достаточно, поставка товара в сети осуществляется по графикам, — сказал Савонькин.

Напомним, что ажиотажный спрос в волгоградских магазинах наблюдается в основном на продукты длительного хранения - сахар, муку, крупы. Специалисты облпромторга регулярно мониторят ситуацию на предмет отсутствия тех или иных продуктов на полках магазинов, а также цены на основные продукты и товары. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
24.03.2022 17:27
Общество 24.03.2022 17:27

0
Далее
Общество
24.03.2022 16:26
Общество 24.03.2022 16:26

0
Далее
Общество
24.03.2022 15:16
Общество 24.03.2022 15:16

0
Далее
Общество
24.03.2022 15:09
Общество 24.03.2022 15:09

0
Далее
Общество
24.03.2022 14:17
Общество 24.03.2022 14:17

0
Далее
Общество
24.03.2022 14:05
Общество 24.03.2022 14:05

0
Далее
Общество
24.03.2022 11:59
Общество 24.03.2022 11:59

0
Далее
Общество
24.03.2022 11:58
Общество 24.03.2022 11:58

0
Далее
Общество
24.03.2022 11:36
Общество 24.03.2022 11:36

0
Далее
Общество
24.03.2022 11:03
Общество 24.03.2022 11:03

0
Далее
Общество
24.03.2022 09:45
Общество 24.03.2022 09:45

0
Далее
Общество
24.03.2022 09:28
Общество 24.03.2022 09:28

0
Далее
Общество
24.03.2022 08:07
Общество 24.03.2022 08:07

0
Далее
Общество
24.03.2022 07:03
Общество 24.03.2022 07:03

0
Далее
Общество
23.03.2022 21:53
Общество 23.03.2022 21:53

0
Далее

Лента новостей

17:27
Мировые суды Волгоградской области надеются закупить офисную бумагу по 264 рубляСмотреть фотографии
17:26
Жителю Волгограда грозит до 6 месяцев ареста за драку на парковкеСмотреть фотографии
16:52
Великобритания внесла в «черный список» депутатов и сенаторов от Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
Ставка ипотеки с господдержкой с 1 апреля станет 12%, до 31 марта – 2,75%Смотреть фотографии
16:05
В СК сообщили подробности о погибших в ночном пожаре волгоградцахСмотреть фотографии
16:00
Магазины в Волгограде отказываются от бумажных чеков из-за дефицита лентыСмотреть фотографии
15:16
В волгоградских магазинах появилась соцкапуста за 100 рублейСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде до речпорта продлят маршрут №31кСмотреть фотографии
15:09
Волжская ГЭС и «Титан-Баррикады» попали под санкции ЛондонаСмотреть фотографии
14:44
«Не было никакого порно»: адвокат считает, что Зимаков стал жертвой нелегальной секс-индустрииСмотреть фотографии
14:20
Погоня за пьяным водителем со стрельбой в Волгоградской области попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгоградской области снизилось производство яицСмотреть фотографии
14:17
Еще двое военных из Волгоградской области погибли на УкраинеСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде ликвидировали последствия февральского пожара в школеСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде в ванной умерла 29-летняя девушкаСмотреть фотографии
13:25
Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с КазахстаномСмотреть фотографии
12:54
Суд признал незаконной экологическую экспертизу по скандальной свалке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Бочаров поручил волгоградцам интенсивнее сушить свеклу и морковкуСмотреть фотографии
12:12
Волгоградцам предлагают работу в Европе и КитаеСмотреть фотографии
12:03
Волгоградский педофил Соболев получил 14 лет в колонии особого режимаСмотреть фотографии
12:01
Россельхозбанк в Волгограде предлагает кобейджинговые карты «Мир»-Union Pay для оплаты по всему мируСмотреть фотографии
11:59
На 100 меньше: заболеваемость ковидом резко упала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
Gismeteo прогнозирует сильный шторм в Волгограде на ближайшие выходные Смотреть фотографии
11:36
Волгоградцы спасли питомцев приюта «Догшанс» от голодной смертиСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде заработала горячая линия по жалобам на дорогие стройматериалыСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде снесли построенную 67 лет назад двухэтажкуСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области снизилась заболеваемость туберкулезомСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде экс-сотрудника колонии №9 взяли на сбыте наркотиковСмотреть фотографии
09:48
Бюджет-2021: на что власти Волгоградской области потратили 145,5 млрд рублейСмотреть фотографии
09:45
Стало известно, кто из волгоградцев чаще всего делает антикризисные заначкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 