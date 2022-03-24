Происшествия 24.03.2022 09:02
24.03.2022 09:02
Затор протяженностью более 500 метров образовался на улице Репина в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за аварии с участием трех иномарок. На пересечении улиц 39-й Гвардейской и Репина столкнулись Daewoo Nexia, Kia Rio и Kia Cerato, перегородив собой больше половины ширины проезжей части, сообщает ИА «Высота 102». Многие водители не выдерживают ожидания, разворачиваются и пытаются объехать столкнувшиеся машины по внутридворовым проездам или прилегающим второстепенным улицам.
На месте происшествия работает экипаж ГИБДД. В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что в результате столкновения автомобилей пострадала 58-летняя пассажирка Kia Cerato - женщину госпитализировали в больницу скорой помощи №25 с переломом руки. По данным полиции, в 06.10 30-летний водитель Kia Rio ехал по улице Репина в сторону Библиотечной и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу приближающемуся справа Cerato. От удара Kia Rio отбросило на стоящий на светофоре Daewoo Nexia.
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