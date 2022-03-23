Общество

Суд избавил волгоградцев от автосервиса на территории бывшей психбольницы

Общество 23.03.2022 17:36
23.03.2022 17:36


Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры к владельцу автомастерской в поселке ГЭС о прекращении использования земельного участка не по назначению. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе суда. Теперь предприниматель Сергей Болгар обязан закрыть размещенный на территории бывшей детской психбольницы автосервис, превративший в дурдом жизнь обитателей близлежащих домов.

Напомним, ранее прокуратура Тракторозаводского района отреагировала на публикацию «Высоты 102» и проверила построенную на улице Героев Шипки, 5 шумную и зловонную автомастерскую. В частности, сотрудники надзорного органа выяснили, что Сергей Болгар использует землю под автосервисом не по целевому назначению и нарушает санитарно-эпидемиологическое законодательство. Результаты проверки легли в основу иска к предпринимателю, с которым местным жителям не удалось наладить контакт.

Так, земельный участок, на котором Болгар открыл объект дорожного сервиса, на самом деле расположен в границах жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов. Строительство автомастерской не входит в перечень разрешенных видов использования этой земли. В ходе проведения прокурорской проверки предприниматель отрицал, что на Героев Шипки, 5 у него работает автомастерская. Он утверждал, что помещения и землю использует только для хранения автомобилей.

Однако сотрудники прокуратуры во время выезда на место обнаружили в помещении профессиональное подъемное и диагностическое оборудование, используемое для ремонта машин, запчасти и инструменты. На момент визита два автомобиля стояли в очереди на «смотровую яму», в здании автосервиса кроме Сергея Болгара находились еще три человека, двое из которых были одеты в перепачканные мазутом спецовки. На территории бывшей психбольницы также находились не менее восьми легковых и один грузовой автомобиль.



Суд оценил представленные прокуратурой доказательства и пришел к выводу, что использование земли для размещения автомастерской недопустимо и нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе смежных землепользователей на комфортную среду обитания и благоприятное безопасное проживание. Вынесенное решение не вступило в законную силу.

По словам волгоградцев, живущих по соседству со сводившей их с ума автомастерской, она по-прежнему работает, однако по ночам и рано утром владелец сервиса теперь соблюдает тишину. Тем не менее, удушающий запах автохимии и ГСМ до сих пор мучает волгоградцев.

Видео: архив ИА "Высота 102".

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