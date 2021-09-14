Общество

Автосервис на территории бывшей психбольницы превратил жизнь волгоградцев в дурдом

Общество 14.09.2021 19:59
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14.09.2021 19:59


Автосервис, расположившийся полгода назад  на территории бывшей детской психиатрической больницы в поселке ГЭС в Волгограде, превратил жизнь обитателей близлежащих домов в настоящий дурдом. Как сообщили ИА «Высота 102» замученные жители домов,  после закрытия детского психиатрического отделения в доме № 5 по адресу Героев Шипки открылась автомастерская,  после чего люди потеряли покой, а некогда ухоженная территория превратилась в мусорку. «На территории автосервиса работает автомойка, в результате  вода вытекает прямо к нашим домам. Постоянно скапливаются горы мусора под нашими окнами из деталей автозапчастей. Во дворе не пройти, не проехать из-за машин клиентов аввосервиса - детям просто негде гулять! К тому же это небезопасно для их жизней! Это просто невыносимо!», - возмущаются  волгоградцы. А от шума, в том числе и по ночам, который раздается из автосервиса, не спасают и пластиковые окна. 

Волгоградцы пытались пообщаться с новым владельцем здания, но диалога не получилось.  "Он только грозил нам связями из администрации.  Мы пытались с ним спокойно поговорить, но в ответ слышали лишь оскорбления в нашу сторону. Теперь он вообще избегает встреч с нами», - рассказала жительница Светлана Камышникова. Тогда жители домов №№3 и 7 пожаловались сразу в несколько инстанций.  В Роспотребнадзоре пообещали провести проверку по обращениям граждан, при этом отметив, что автомастерские не могут располагаться рядом с жилыми домами на расстоянии менее 50 метров. Жители утверждают, что от домов до шумного соседа - не более 15 метров. В Росреестре жителям пояснили, что данный земельный участок разрешен только на использование под постройку лечебных корпусов. А ответ из отдела полиции №1 поразил жителей. В документе сообщалось, что владелец участка господин Болгар, оказывается, никакой предпринимательской деятельностью не занимается, а территорию бывшей больницы использует исключительно для хранения своих автомобилей. Во время выезда на место полицейские зафиксировали факт скопления автомобилей, а также отсутствие сооружений, похожих на гаражные боксы, и на этом основании отказали в возбуждении уголовного дела. 
Однако в прокуратуре  Тракторозаводского района Волгограда придерживаются другого мнения. В ответе на коллективное обращение волгоградцев в надзорном органе признали факт нецелевого использования земельного участка, где расположился автосервис. "В связи с этим в адрес индивидуального предпринимателя Болгара С.Н. внесено представление об устранении выявленных нарушений, материалы также направлены в Росреестр  для решения вопроса о составлении административного протокола, а также в Роспотребнадзор для принятия мер по факту возможной организации предпринимателем деятельности автомастерской без соблюдения санитарно-защитных зон", - говорится в ответе надзорного органа. 
В администрации Тракторозаводского района Волгограда, между тем, заверили жителей, что автосервиса под окнами жилых домов уже нет. 
Однако горожане не хотят, чтобы из них делали дураков. "На некоторое время автосервис, действительно, прикрывался. Наверное, после проверки прокуратуры. Но сейчас все стало, как прежде - шум, стук по ночам и грязь", - негодуют волгоградцы. 
 

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