Общество 18.11.2021 17:48
0
18.11.2021 17:48
Прокуратура Волгоградской области отреагировала на публикацию ИА «Высота 102» и проверила построенную на территории бывшей психбольницы автомастерскую, превратившую жизнь обитателей близлежащих жилых домов в дурдом. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, владельцу автосервиса предъявлено исковое заявление о прекращении использования земельного участка не по назначению.
Из материалов проверки следует, что в 2017 году индивидуальный предприниматель стал собственником земельного участка на улице Шипки, 5. Здесь мужчина установил мастерскую для ремонта машин, хотя данный участок не имел разрешения на установку объектов дорожного сервиса. Также мужчина не учел, что автосервис находится на расстоянии 18 метров от многоквартирного дома, в то время как по закону протяженность от жилых помещений должна быть не менее 50 метров. Решается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности.
Напомним, на автосервис, расположившийся более шести месяцев назад на территории бывшей детской психиатрической больницы в поселке ГЭС в Волгограде, жаловались жители соседних домов. Они утверждали, что от шума, который раздается из мастерской по ночам, не спасают даже пластиковые окна. Тогда волгоградцы пытались пообщаться с новым владельцем здания и решить проблему мирно, но диалога не получилось.
Реклама
Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонта18.11.2021 19:39
Общество 18.11.2021 19:39
Пожилые волгоградцы штурмуют пункты вакцинации18.11.2021 18:00
Общество 18.11.2021 18:00
В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мыло18.11.2021 17:34
Общество 18.11.2021 17:34
«Ситиматик-Волгоград» предупреждает: судебные приставы взыщут долги за услугу ТКО принудительно18.11.2021 16:25
Общество 18.11.2021 16:25
В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублей18.11.2021 16:23
Общество 18.11.2021 16:23
Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башней18.11.2021 15:19
Общество 18.11.2021 15:19
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в Волгограде18.11.2021 15:12
Общество 18.11.2021 15:12
В Волгограде изменили маршрут автобуса №98 до Жилгородка18.11.2021 14:26
Общество 18.11.2021 14:26
В Волгограде сломался новогодний камин и «Крылья Ангела»18.11.2021 14:10
Общество 18.11.2021 14:10
Волгоградскую область накроет ураган с мокрым снегом18.11.2021 13:04
Общество 18.11.2021 13:04
Спецслужбы проводят в Волгоградской области плановые учения18.11.2021 10:15
Общество 18.11.2021 10:15
Студенты Волгоградского медуниверситета наберутся опыта в московских клиниках18.11.2021 09:51
Общество 18.11.2021 09:51
На улице Ангарской в Волгограде ограничат движение большегрузов18.11.2021 09:48
Общество 18.11.2021 09:48
Из Волгограда откроют прямые авиарейсы в Узбекистан18.11.2021 07:52
Общество 18.11.2021 07:52
Под Волгоградом нашли пельмени с африканской чумой17.11.2021 21:31
Общество 17.11.2021 21:31
Реклама