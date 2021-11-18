



Прокуратура Волгоградской области отреагировала на публикацию ИА «Высота 102» и проверила построенную на территории бывшей психбольницы автомастерскую, превратившую жизнь обитателей близлежащих жилых домов в дурдом . Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, владельцу автосервиса предъявлено исковое заявление о прекращении использования земельного участка не по назначению.

Из материалов проверки следует, что в 2017 году индивидуальный предприниматель стал собственником земельного участка на улице Шипки, 5. Здесь мужчина установил мастерскую для ремонта машин, хотя данный участок не имел разрешения на установку объектов дорожного сервиса. Также мужчина не учел, что автосервис находится на расстоянии 18 метров от многоквартирного дома, в то время как по закону протяженность от жилых помещений должна быть не менее 50 метров. Решается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности.

Напомним, на автосервис, расположившийся более шести месяцев назад на территории бывшей детской психиатрической больницы в поселке ГЭС в Волгограде, жаловались жители соседних домов. Они утверждали, что от шума, который раздается из мастерской по ночам, не спасают даже пластиковые окна. Тогда волгоградцы пытались пообщаться с новым владельцем здания и решить проблему мирно, но диалога не получилось.







