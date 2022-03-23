Аферисты забирали у волгоградцев деньги с вещами и постельным бельем











Волгоградские полицейские задержали в Астраханской области подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое мужчин скрывались в соседнем регионе, где их настигли оперативники при участии бойцов Росгвардии.

Подозреваемые, по версии следствия, звонили пенсионерам и сообщали, что их дети или внуки совершили ДТП и предлагали урегулировать ситуацию за крупную сумму наличности. Мошенники предлагали собрать необходимую сумму и положить ее в пакет с личными вещами или постельным бельем. Затем к пенсионерам приезжали курьеры, которые забирали деньги и переводили их на счета сообщников, получая фиксированный процент с суммы.

Так, жертвой мошенников в феврале стала 77-летняя жительница Центрального района Волгограда, которая отдала 200 тысяч. Расследуя это дело, оперативники вышли на след аферистов.

В ходе обысков у них изъяты сотовые телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Один из задержанных заключен под стражу, его сообщнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ирина Волк отметила, что подозреваемых уже опознали трое жителей Волгограда, пострадавших при аналогичных обстоятельствах.

Проводится расследование.



