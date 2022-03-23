Волгоград попал в топ популярных городов для майского отпуска россиян

Волгоград вошел в число 10-ти городов России, где люди наиболее активно бронируют отдых на предстоящие майские праздники. В среднем, россияне планируют провести в Волгограде две ночи. Наибольшим спросом пользуются отели и квартиры, средняя стоимость ночи в арендованном жилье составляет 2915 рублей, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования Tvil.ru.
Помимо Волгограда, популярными направлениями для майских отпусков являются Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Севастополь, Кисловодск, Нижний Новгород и Великий Новгород. По статистике сервиса, туристы бронируют от двух до девяти ночей и тратят на проживание в сутки от 2 до 4 тысяч рублей. Среднестатистическая семья из трех человек за недельный отдых в мае 18,8 тысяч рублей.
Согласно представленным данным, средняя цена ночи в отелях Волгограда чуть выше стоимости гостиниц в Кисловодске и Калининграде и является одной из самых низких. При этом в Кисловодске россияне чаще всего бронируют девять ночей, в Калининграде – четыре-пять ночей, а в Волгограде – только две.