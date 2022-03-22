Топ самых важных событий в России и Волгограде: дайджест по итогам 22 марта





В Волгограде вторник 22 марта оказался богат на события. Самым громким стало оглашение приговора жителям Волгограда, виновным в гибели риелтора Романа Гребенюка. Редакция информационного агентства «Высота 102» по итогам дня публикует топ-5 самых важных региональных и федеральных новостей.

Справедливое правосудие





Центральный районный суд Волгограда огласил приговор по громкому делу об убийстве из-за конфликта в школьном чате и отправил в колонию строгого режима Арсена Мелконяна на 11 лет. Зачинщицу конфликта в чате и подстрекательницу к расправе Анну Мелконян, невзирая на двух несовершеннолетних детей, приговорили к пяти с половиной годам колонии. Муж волгоградки — Арман Смбатян — получил семь лет строгача.

Как мы уже упомянули, это стало самым обсуждаемым событием в Волгоградской области 22 марта. Не скрывая эмоций, новость комментируют читатели в наших социальных сетях. Самые частые комментарии адресованы судье, рассматривавшей это дело. Волгоградцы благодарят Викторию Федоренко за справедливое правосудие. Сам же Мелконян, доселе читавший стихи на судебных заседаниях, сразу после оглашения успел наговорить на новую статью. Отправляясь в колонию на долгие 11 лет, волгоградец публично угрожал расправой сестре и близким погибшего Романа Гребенюка.

Спалился на видео





Имя уроженца Волгограда Захара Зимакова прогремело на всю Ленинградскую область и не только. Мы бы рады рассказать о его успехах в smm-бизнесе, но повод совсем не тот. 33-летнего мужчину подозревают по серьезной уголовной статье, а именно в растлении двух девочек-подростков. Зимаков задержан и уже дал признательные показания под натиском доказательств — в телефоне у него найдены пикантные видео с девочками в возрасте 15 и 17 лет.

Жизненно важно

Не исключая перебоев с поставками зарубежных лекарственных препаратов в российские аптеки, депутаты Государственной думы РФ 22 марта приняли закон о регулировании допуска иностранных лекарств в условиях санкций. Теперь в случае угрозы дефицита медикаменты будут поступать в аптеки по упрощенной схеме. Нововведения распространяются на весь 2022 год. Впрочем, как заявили в Росздравнадзоре, в Волгоградской области сформирован необходимый запас жизненно важных и льготных препаратов.

Детская радость





В Волгоградской области переносят всероссийские проверочные работы с весны на осень 2022 года. В качестве официальной причины Рособрнадзор называет сохранение рисков распространения COVID-19, хотя не исключается, что настоящая причина отмены ВПР — дефицит офисной бумаги. Дело в том, что на каждого школьника проверочные работы распечатывают индивидуально на листах формата А4. А с ними, как известно, сегодня нелегко.

Неожиданный поворот





Волгоградское управление ФАС отменило итоги аукциона, по итогам которого ООО «Реновацио» почти заключило контракт с мэрией на сумму 7,6 млн рублей. За эти деньги волгоградская компания должна была отреставрировать многострадальный памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда в центре Волгограда. Напомним, что мэрия в релизах уже заявляла «Реновацио» как официального подрядчика. Но нет.

Чтобы узнавать все самые важные новости региона оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал.