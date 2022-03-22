Общество

Росздравнадзор заявил о достаточном количестве жизненно важных лекарств в Волгограде

Общество 22.03.2022 18:15
22.03.2022 18:15


В Волгограде руководители профильных ведомств 22 марта заявили о достаточном количестве лекарств в аптеках. Представитель Росздравнадзора призвала волгоградцев не закупать препараты впрок, а зампред облздава рассказала о закупке лекарств для отдельных пациентов.

По словам главы территориального органа Росздравнадзора Ирины Бочковой, благодаря системе маркировки лекарственных препаратов в ведомстве сегодня отслеживают их движение от момента производства до поступления в аптечную сеть. 

— Так вот, через маркировку за этот период 2022 года у нас прошло в разы больше препаратов, чем за этот же период 2021 года. То есть налицо ажиотажный спрос, который создали потребители, — заявила Бочкова. — Спешу всех успокоить: в ближайшее время наладятся процессы доставки и логистики, и все лекарства однозначно будут в аптечных сетях. Нет смысла покупать препараты впрок.

Особо отмечу, что аптеки полностью обеспечены жизненно важными препаратами, список которых утвержден Правительством РФ. Максимальная цена на них определена государством, никто этот «потолок» пересматривать не будет. Цены на жизненно важные препараты не могут превышать верхнюю планку, установленную государством. За этим строго следят.

Представитель Росздравнадзора признает, что в Волгоградской области наблюдается ажиотажный спрос на L-тироксин. 

— Этот препарат производится на территории России. Сегодня он вышел в гражданский оборот в большом количестве, в том числе направлен в Волгоградскую область. Субстанцией, из которой производится L-тироксин, производители обеспечены на год вперед. Так что трудностей в получении препарата не возникнет ни у поставщиков, ни у дитрибьюторов. Росздравнадзор и Минздрав России в режиме нон-стоп проводят соответствующий мониторинг.  Что касается онкопрепаратов, то пациенты, нуждающиеся в них, являются либо федеральными, либо региональными льготниками, которые получают лекарства по специальным рецептам. Необходимые им препараты закуплены в достаточном количестве, онкобольные и сегодня могут получить их по рецепту.

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова в свою очередь заявила о том, что в Волгоградской области следят за поставки лекарств для инвалидов и пациентов, нуждающихся в получении сложных препаратов.

— Мониторинг проводится комитетом ежедневно. В настоящее время запас препаратов  в сфере льготного лекарственного обеспечения составляет 6-8 месяцев,  сказала Гаврилова При этом продолжается заключение контрактов, продолжаются поставки лекарственных препаратов — отказов, расторжений уже заключенных контрактов нет.  Да, есть ряд препаратов, по которым наблюдается повышенный спрос. Но в разные периоды мы уже наблюдали эпизоды с исчезновением некоторых лекарств, связанных с таким ажиотажем. И уверены, что это временное явление. Важно, что пациенты, которые находятся на стационарном лечении, полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Каких-то глобальных перебоев нет. Это же касается и больных коронавирусом.

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