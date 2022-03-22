Сегодня, 22 марта, стали известны подробности о личности мужчины, задержанного в Ленинградской области по подозрению в растлении девочек-подростков. Как сообщает ИА "Высота 102", 33-летний менеджер Захар Зимаков является уроженцем Волгограда. На мужчину правоохранители вышли в рамках расследования уголовного дела по факту гибели школьниц.

О задержании Захара Зимакова средства массовой информации сообщали 15 марта. Так, по данным телеканала "Вести", волгоградец был задержан и успел дать признательные показания. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего».

— В Мурино полицейские задержали подозреваемого в растлении девочек-подростков. 33-летний Захар Зимаков помещен в изолятор временного содержания. В мобильном телефоне мужчины найдены порнографические фотографии и видео с участием несовершеннолетних школьниц, — сообщаю т журналисты "Вестей".

По предварительным данным, Зимаков заплатил девочкам в возрасте 15 и 17 лет за интимные услуги. После задержания он уже успел дать признательные показания.

На своих страницах в социальных сетях Зимаков указывает Волгоград в качестве родного города. Есть на его страничках и фотографии и города-героя. Мужчина последние несколько лет жил в Санкт-Петербурге и занимался развитием smm-бизнеса.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Захар Зимаков / VK.com