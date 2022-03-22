Судьба памятника комсомольцам в центре Волгограда снова подвисла в воздухе

УФАС омрачило известной компании «Реновацио» радость победы в открытом конкурсе на восстановление памятника комсомольцам в центре Волгограда, отменив итоги закупки. Как сообщает ИА «Высота 102», антимонопольный орган выдал соответствующее предписание МБУ «Волгоградзеленхоз», и оно уже исполнено.

Поводом для вмешательства УФАС послужила жалоба одной из компаний, которая высказала заказчику претензию на недопустимость указания конкретных товарных знаков в использовании материалов, необходимых для ремонта памятника. Волгоградское УФАС, рассмотрев это дело, пришло к выводу о необходимости аннулирования итогового протокола и приведении документации в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства для расширения круга участников открытого конкурса.

Напомним, начальная цена контракта на реставрацию памятника составляет около 7,6 миллиона рублей. Компания «Реновацио», которую чиновники поспешили назвать подрядчиком работ по сохранению объекта культурного наследия, на днях победила и в другом конкурсе. В ближайшее время она освоит 35 миллионов рублей на реставрации исторической лестницы на набережной Волгограда. Компания оказалась единственным участником закупки, поэтому контракт с ней заключат по максимальной цене.

Напомним, осенью 2021 года МБУ «Волгоградзеленхоз» было оштрафовано на 100 тысяч рублей за допущенные нарушения при содержании памятника. В ходе осмотра скульптур и постамента эксперты обнаружили многочисленные трещины и просадки, которые могли обернуться очередным падением памятника, как уже это произошло в 2009 году.

Справка. Памятник комсомольцам на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской был открыт 2 февраля 1973 года в честь 30-летия победы советских войск под Сталинградом. Его авторами являются скульптор А. Е. Криволапов и архитектор В. П. Калиниченко. Памятник посвящен молодым защитникам Сталинграда, ушедшим на войну во имя свободы и будущего своей страны.

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