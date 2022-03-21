Новый уровень качества: пользователи «Ростелекома» в Волгоградской области на деле оценили работу техподдержки компании
Телеком 21.03.2022 14:40
21.03.2022 14:40
«Ростелеком» в Волгоградской области значительно повысил качество клиентского сервиса в сегменте работы с физическими лицами. Это подтверждают результаты мониторинга взаимодействия с абонентами за 2021 год: количество обращений в техподдержку по сравнению с прошлым годом сократилось на 20%, количество повторных выездов для устранения неисправностей – на 65%, а время на выявление и устранение повреждений уменьшилось на три часа.
«Улучшение взаимодействия с абонентами для нас всегда было в приоритете. Мы системно развиваемся в этом направлении, увеличиваем количество каналов, по которым клиенты могут связаться с компанией, подключаем чат-боты для автоматизации стандартных вопросов и в этом году отмечаем значительные улучшения восприятия нашей компании, услуг и сервисов со стороны клиентов. Это нас мотивирует с удвоенными усилиями продолжать работу в этом направлении», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Технические специалисты «Ростелекома» в Волгоградской области обеспечивают подключение абонентов к услугам компании в день подачи заявки. Среди общего количества новых клиентовв первый месяц только 2,5% обращаются в службу технической поддержки.
«Наша семья пользуется услугами “Ростелекома” уже много лет. В прошлом году в связи с тем, что дети днем дома оставались одни, нужно было быстро установить видеокамеры так, чтобы видеть и дом внутри, и двор. Обратились в “Ростелеком”, поскольку знали, да и соседи рассказывали, что это надежная компания. Специалисты приехали в тот же день. Установили оборудование, подключили к сервису “Видеонаблюдение”. Мы довольны. Теперь, где бы я ни был, могу смотреть в онлайн-режиме изображения с камер и при необходимости срочно выехать домой», — делится своими впечатлениями Александр Коломяжный, житель Городищенского района Волгоградской области.
Для физических лиц «Ростелеком» предлагает экосистему цифровых сервисов и услуг, в числе которых подключение по оптике к интернету по оптоволоконным линиям связи, умное «Видеонаблюдение», мультимедийный сервис Wink, в каталоге которого более 60 тысяч фильмов, образовательная платформа «Лицей» и многое другое.
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
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