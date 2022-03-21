В Волгоградской области на Telegram приходится 65% трафика в мессенджерах в против 50% в феврале





В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошёл Whats App, став самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.

За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим месcенджерам и социальным сетям:Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля Whats App сократилась с 48% до 32%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась: с 5% до 4%.

Тренды в Волгоградской области соответствуют общероссийским: сейчас на Telegram приходится 65% трафика против 50% в феврале. Доля Whats App снизилась с 46% до 32.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестани Чечня – там самым популярным мессенджером остается Whats App.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользовательрасходует на сервис 101 Мб трафика,пользователи Whats App– 26 Мб, Viber– 8 Мб.



