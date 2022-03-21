В Волгоградской области на Telegram приходится 65% трафика в мессенджерах в против 50% в феврале

Телеком 21.03.2022 13:44
21.03.2022 13:44
В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошёл Whats App, став самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.
За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим месcенджерам и социальным сетям:Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.
Доля Whats App сократилась с 48% до 32%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась: с 5% до 4%.
Тренды в Волгоградской области соответствуют общероссийским: сейчас на Telegram приходится 65% трафика против 50% в феврале. Доля Whats App снизилась с 46% до 32.
Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестани Чечня – там самым популярным мессенджером остается Whats App.
Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользовательрасходует на сервис 101 Мб трафика,пользователи Whats App– 26 Мб, Viber– 8 Мб.
Реклама
Новый уровень качества: пользователи «Ростелекома» в Волгоградской области на деле оценили работу техподдержки компании21.03.2022 14:40
Телеком 21.03.2022 14:40
KION покажет волгоградским зрителям новый сериал Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливость18.03.2022 10:57
Телеком 18.03.2022 10:57
Цифра становится ближе: «Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру во Фролово Волгоградской области17.03.2022 16:14
Телеком 17.03.2022 16:14
«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами16.03.2022 17:10
Телеком 16.03.2022 17:10
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях15.03.2022 11:00
Телеком 15.03.2022 11:00
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 года11.03.2022 14:27
Телеком 11.03.2022 14:27
Открылся II сезон Всероссийской олимпиады цифрового мастерства «Лица Сферума»10.03.2022 21:36
Телеком 10.03.2022 21:36
Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в «Ростелекоме»01.03.2022 14:53
Телеком 01.03.2022 14:53
Цифровые возможности: «Ростелеком» в прошлом году охватил оптикой более 177 тысяч домохозяйств Юга28.02.2022 11:41
Телеком 28.02.2022 11:41
Цифра спешит на помощь: «Ростелеком» подключил оптическую связь и видеонаблюдение для волгоградской скорой медицинской службы25.02.2022 10:04
Телеком 25.02.2022 10:04
Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию22.02.2022 12:27
Телеком 22.02.2022 12:27
Билайн предложил волгоградцам Samsung Galaxy с выгодой до 40%21.02.2022 12:53
Телеком 21.02.2022 12:53
Волгоградцы выбирают: «Ростелеком» определил наиболее популярные в регионе цифровые сервисы18.02.2022 13:24
Телеком 18.02.2022 13:24
«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»18.02.2022 11:14
Телеком 18.02.2022 11:14
Кто такие цифровые кочевники и как сэкономить на связи16.02.2022 10:01
Телеком 16.02.2022 10:01
Реклама