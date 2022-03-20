Хуторянин заживо сгорел в деревянном доме в Волгоградской области

В результате пожара в хуторе Рыбинка в Ольховском районе погиб 52-летний мужчина. Тело хуторянина найдено в деревянном доме, где на площади 12 квадратных метров сгорели домашние вещи, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Трагедия произошла днем 19 марта. Сообщение о пожаре на улице Центральной поступило на пульт диспетчера в 15.41. Прибывшие на место расчеты отдельного поста 77-й пожарной части потушили огонь к 16.12. Причина пожара выясняется.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.