Исчезли после санкций: в Волгоградской области срываются госзакупки лекарств, компьютеров и автомобилей

Резкий рост признанных несостоявшимися аукционов из-за отсутствия участников закупок фиксируется в последнее время в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, органы государственной власти, муниципальные и образовательные учреждения, больницы и другие организации, в том числе федерального подчинения, столкнулись при размещении заказов с серьезной проблемой – отсутствием заявок и, соответственно, желающих поставить тот или иной товар.

Анализ извещений, размещенных за последние две недели, говорит о срыве ряда закупок автомобилей, компьютерной техники, лекарств и других товаров, требуемых в сферах здравоохранения, социальной защиты, а также для функционирования различных ведомств.

В зоне риска оказались медицинские учреждения региона. Дирекции по материально-техническому обеспечению учреждений здравоохранения Волгоградской области не удалось приобрести для больниц региона ряд лекарственных препаратов, в частности, антибиотики, лекарства для лечения нарушений нервной системы, ревматоидного артрита, муковисцидоза и других опасных заболеваний. Сорвался ряд закупок медикаментов для Волгоградского онкологического клинического диспансера, а также для ФКУ «Волгоградская психиатрическая больница интенсивного типа Минздрава РФ», хотя некоторые лекарства учреждениям все же удалось приобрести. Не состоялись некоторые аукционы на поставку лекарств для ГУП «Волгофарм». Правда, крупную партию жизненно необходимого для диабетиков инсулина почти на 50 миллионов рублей предприятие, к счастью, закупило.

Головной болью для рядя муниципальных учреждений региона стала невозможность приобрести обычную офисную бумагу. За последние дни стоимость одной пачки бумаги увеличилась более чем в два раза. Так, не нашлось желающих обеспечить бумагой МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» и социальные учреждения по работе с несовершеннолетними детьми региона.

Провалился и аукцион на поставку компьютерной техники для волгоградского колледжа машиностроения и связи. Образовательное учреждение готово было заплатить за партию компьютеров около 3,5 миллиона рублей. Два системных блока с начальной ценой контракта в 63 тысячи рублей остались мечтой для ГКУ «5 отряд противопожарной службы». Власти Светлоярского района не смогли приобрести несколько квартир для детей-сирот.

Появились проблемы и с закупкой обычной еды – исправительная колония №26 так и не нашла поставщиков творога для заключенных.

Гораздо более серьезные проблемы могут оказаться у инвалидов, централизованные закупки для которых размещает региональное отделение фонда социального страхования. Так, на аукционы на приобретение специальных средств для инвалидов с нарушением функцией выделения на общую сумму более 5 миллионов рублей не было подано ни одной заявки. Сорвалась и попытка приобрести кресло-коляску активного типа почти за 400 тысяч рублей

Практически невозможно сейчас посредством госзакупок купить автомобили. Сорвались покупки машин у пожарных, Волгоградский государственный социально-педагогический университет не смог, как и ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» приобрести микроавтобусы. Такая же проблема появилась и у ГКУ «Центр управления и связи». Областной наркологический диспансер остался без передвижного пункта на базе автомобиля для проведения медосвидетельствования, который планировалось приобрести за 5,6 миллиона рублей.

Напомним, после введения санкций в отношении России цены на ряд товаров и техники в стране взлетели. В правительстве РФ уже приняли ряд мер по расширению возможностей закупок у единственного поставщика в связи со сложившимися обстоятельствами. Это касается, в частности, размещения заказов на приобретение лекарств, технических средств реабилитации и т.д.