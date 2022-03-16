В Волгограде из-за дефицита могут отказаться от бумажных квитанций

В Калужской области разбираются с дефицитом кассовых лент. В Красноярске примерно в два раза подорожала офисная бумага. На Кубани нехватку чековой ленты уже почувствовали розничные торговые сети и аптеки. С такими заголовками в последние дни выходят новости на российских сайтах. В Волгограде пока о дефиците не говорят, но эксперты не исключают «бумажной нехватки». В качестве вероятного сценария развития ситуации при этом называют отказ от бумажных квитанций за коммунальные услуги.

Поводом для подобных новостей послужило сообщение о перебоях в работе Светогорского ЦБК в Ленинградской области и Архангельского ЦБК. По сведениям «Коммерсанта», предприятия продолжают работу в России, но столкнулись с нехваткой импортных химикатов и готовятся наладить собственный выпуск замещающего реагента. Для того чтобы сохранить объемы производства, Архангельский ЦБК меняет линейку продукции и ведет переговоры с поставщиками сырья из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии и Индии.

По разным сведениям, трудности в работе крупнейших комбинатов, принадлежащих зарубежным компаниям, уже сказались не только на предприятиях, использующих кассовые чеки или офисную бумагу, но и на ресурсоснабжающих организациях. Последние, как известно, ведут «общение» с потребителями посредством бумажных квитанций. Как, например, рассказали ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», их подрядчик по печати квитанций действительно уже предупредил о возможном расторжении договора. Одновременно в компании добавляют, что работают над решением вопроса и изучают возможные варианты развития событий.

Пока же самым очевидным выходом видится переход на электронные квитанции. Если этот вариант раньше рассматривался по большей части как самый экологичный, то сегодня в пользу него организации склоняются еще и по вышеназванным причинам. Энергетики убеждены, что это максимально надежный способ получения сведений по оказанным услугам, который не подвержен внешним факторам. Более того, электронные платёжки приходят на e-mail уже в начале месяца, плюс их используют в документообороте точно так же, как и бумажные.

Подписаться на электронную квитанцию достаточно просто на сайте «Волгоградэнергосбыта». На сегодняшний день на такой формат квитанций перешли уже около 10 процентов жителей региона, и эта цифра неуклонно растет.