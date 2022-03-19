Более 100 домов в Волгограде останутся 19 марта без света

Общество 19.03.2022 08:14
19.03.2022 08:14
Сегодня под плановые отключения электроэнергии попали дома только одного района города. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, света не будет с 9-00 до 16-00 в домах, расположенных в Кировском районе, в пер.Добролюбова, 7-9 , 8-12, ул.Терновая, 53-111, ул.Сивашская, 1-17, 2-18, ул.Радищева, 10-16, 11, пер.Никитина, 1-7.
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