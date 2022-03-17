Больше 900 беженцев приняла Волгоградская область к 17 марта

В Волгоградскую область прибыло уже без малого 1000 беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на администрацию региона.

Напомним, что в Волгоградскую область 20 февраля прибыл специальный поезд из Ростова с 400 пассажирами их народных республик. Менее чем за месяц количество беженцев, нашедших убежище в Волгоградской области, увеличилось вдвое.

— На сегодня в Волгоградской области зарегистрировано 922 человека, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик, — сообщили 17 марта информагентству в обладмине.

Напомним, что все прибывающие в регион беженцы обеспечиваются всем необходимым. 1 марта власти Волгоградской области приняли решение об увеличении расходов на временное социально-бытовое обустройство граждан, находящихся в пунктах временного размещения на территории региона. На проживание и питание беженцев выделяется 1500 рублей в сутки. При этом они и сами могут заработать себе на жизнь. Губернатор Андрей Бочаров 28 февраля озвучил поручение обеспечить работой всех желающих беженцев, большинство из которых - женщины. Готовность предоставить рабочие места уже высказывали представители Почты России. Воспользовался ли кто-то из жителей ЛНР и ДНР, находящихся на территории Волгоградской области, такой возможностью, редакция ИА "Высота 102" уточняет в профильном комитете обладмина.

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