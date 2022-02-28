В Волгограде губернатор утром 28 февраля провел оперативное совещание, на котором озвучил поручения профильным ведомствам в связи с прибытием в регион беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Так, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, одним из поручений стало трудоустройство беженцев.

— Всем профильным органам власти и органам местного самоуправления необходимо сохранять высокую готовность к приему и размещению на территории Волгоградской области дополнительных групп беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, продолжить работу по обеспечению пребывания беженцев, активизировать работу по подбору вариантов временной занятости для желающих из числа беженцев, — заявил Андрей Бочаров. — Также необходимо организовать для временно проживающих, в том числе детей и подростков, экскурсии и другие досуговые мероприятия историко-культурной направленности, организовать встречи школьников со сверстниками.

По словам губернатора, случае необходимости Волгоградская область готова дополнительно разместить людей, прибывающих с территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

На сегодня в регионе находятся 640 беженцев. 28 февраля 60 детей из них сели за школьные парты в Волгограде и Волжском.





Фото: ИА "Высота 102"

