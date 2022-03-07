Беженцев в Волгоградской области зовут работать почтальонами





Почта России запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения организации в 36 регионах России. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость, пояснили в Почте России.

Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке: https://www.pochta.ru/vacancy-list, выбрать свой регион, найти в списке позиции «оператор» или «почтальон», отрыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала. Узнать о возможностях трудоустройства также можно через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центры занятости региона своего пребывания.Программа, помимо Волгоградской области, действует в следующих регионах: Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Кабардино-Балкарская республика, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, республика Дагестан, республика Ингушетия, республика Мордовия, республика Саха (Якутия), республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.