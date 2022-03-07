Беженцев в Волгоградской области зовут работать почтальонами

Программа, помимо Волгоградской области, действует в следующих регионах: Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Кабардино-Балкарская республика, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, республика Дагестан, республика Ингушетия, республика Мордовия, республика Саха (Якутия), республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.
Общество 07.03.2022 09:37
07.03.2022 09:37
Программа, помимо Волгоградской области, действует в следующих регионах: Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Кабардино-Балкарская республика, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, республика Дагестан, республика Ингушетия, республика Мордовия, республика Саха (Якутия), республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.
Почта России запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения организации в 36 регионах России. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость, пояснили в Почте России.Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке: https://www.pochta.ru/vacancy-list, выбрать свой регион, найти в списке позиции «оператор» или «почтальон», отрыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала. Узнать о возможностях трудоустройства также можно через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центры занятости региона своего пребывания.
Программа, помимо Волгоградской области, действует в следующих регионах: Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Кабардино-Балкарская республика, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, республика Дагестан, республика Ингушетия, республика Мордовия, республика Саха (Якутия), республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.
Реклама
Губернатор Волгоградской области поздравил мам и дам с наступающим 8 марта07.03.2022 13:24
Общество 07.03.2022 13:24
В глубинке Волгоградской области заполнили опустевшие полки в магазинах07.03.2022 11:53
Общество 07.03.2022 11:53
В Волжском похоронят погибшего в спецоперации контрактника07.03.2022 09:11
Общество 07.03.2022 09:11
Фонд капремонта нанимает коллекторов для взыскания долгов волгоградцев07.03.2022 09:06
Общество 07.03.2022 09:06
В 2022 году в Волгоградской области снизилась смертность населения07.03.2022 08:06
Общество 07.03.2022 08:06
Суд оштрафовал 23 участников несогласованной акции в Волгограде, один арестован06.03.2022 23:59
Общество 06.03.2022 23:59
Пиротехники обезвредили найденную на волгоградском заводе авиабомбу06.03.2022 19:55
Общество 06.03.2022 19:55
В Камышине простились с погибшими в ходе спецоперации военнослужащими06.03.2022 19:00
Общество 06.03.2022 19:00
Активисты Волгоградского отделения Детфонда поздравили с 8 Марта беженок из Донбасса06.03.2022 18:13
Общество 06.03.2022 18:13
«Своих не бросаем»: 60 автомобилей выстроились в букву «Z» на набережной Волгограда06.03.2022 17:03
Общество 06.03.2022 17:03
«Лента» в Волгограде ограничила продажи в одни руки: список товаров06.03.2022 14:20
Общество 06.03.2022 14:20
В обесточенные штормом поселки Волгоградской области вернули свет06.03.2022 11:53
Общество 06.03.2022 11:53
Волгоградцев приглашают присоединиться к автопробегу «Своих не бросаем»06.03.2022 11:15
Общество 06.03.2022 11:15
Возле общежития в Волгограде прорвало канализацию из-за смытых в унитаз трусов06.03.2022 10:38
Общество 06.03.2022 10:38
Ледяной дождь и заморозки вернули коммунальщиков на дороги Волгограда06.03.2022 10:12
Общество 06.03.2022 10:12
Реклама