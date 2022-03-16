Андрей Бочаров провел оперативное совещание в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 16 марта вечером провел оперативное совещание. Общение главы региона с представители профильных ведомств состоялось по итогам видеоселектора президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе обладмина.

— Напомним, для минимизации влияния ограничительных мер на региональную экономику в Волгоградской области создан областной оперативный штаб и отраслевые рабочие группы, а также муниципальные штабы, которые решают задачи сохранения социально-экономической стабильности, развития реального сектора экономики, организации контроля за ценами на социально значимые товары и услуги, — отметили в администрации региона. — Совместно с представителями различных отраслей региональной экономики формируются предложения по купированию новых вызовов и угроз, вырабатываются решения по продолжению реализации проектов развития. Задачи, поставленные Президентом, будут выполнены.

14 марта Андрей Бочаров перечислил дополнительные задачи, стоящие перед экономическим сектором. Особым поручением губернатора Волгоградской области стала разработка в недельный срок с учетом принятых на федеральном уровне решений по поддержке экономики России единого регионального плана действий в экономической сфере по всем отраслям и сферам жизнедеятельности, включающий меры поддержки отдельных, наиболее пострадавших отраслей, и провести необходимые бюджетные согласования.