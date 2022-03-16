Экономика

Банк «Открытие»: регулятор оставит ключевую ставку без изменения

Экономика 16.03.2022 18:33
16.03.2022 18:33


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
По прогнозу «Открытие Research», Совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 20%. После начала операции на Украине и внеочередного увеличения ключевой ставки с 9,5% до 20% прошло не много времени, и пока сложно оценить фактические экономические последствия от санкций, ограничений и самоограничений, которые были введены в отношении российской экономики.
Валютный рынок демонстрирует признаки стабилизации – стоимость бивалютной корзины снизилась с 126 до 113 рублей (по сравнению с 79-84 рублей в январе 2022 г. и 87 руб. на пике в январе 2016 г.) – чему способствует множество причин. Это и рост мировых цен на основные товары российского экспорта, и введение 80% норматива обязательной продажи валютной выручки, сниженный в 2006 г. до 0%, приближение периода налоговых платежей, а также снижение импорта под воздействием девальвации рубля и приостановки новых поставок из-за проблем с логистикой и непониманием нового уровня курса. Существенное влияние оказывают меры ограничения оттока капитала, включая снятие наличных, приостановку торгов на Мосбирже перед возможным «искусственным» дефолтом суверенного внешнего долга и ограничения на биржевые операции нерезидентов.
Потенциальную проблему для устойчивости курса несет риск снижения валютной выручки вследствие отказа от приобретения российской продукции или ее приобретения с существенным дисконтом, но на текущий момент поступающая информация противоречива и не позволяет оценить масштаб такого снижения. При этом, согласно предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса в январе-феврале увеличился более чем в 2,5 раза относительно соответствующего периода 2021 года, составив $39,2 млрд. Положительное сальдо торгового баланса также значительно улучшилось, составив $46,2 млрд. по сравнению с $18,3 млрд годом ранее. В отсутствие сильного оттока капитала и/или введения эмбарго рубль будет укрепляется: в таком оптимистичном сценарии его курс может достичь уровня 85-90 к доллару.
Ослабление рубля спровоцировало ожидаемый всплеск цен, который пока охватывает только сегмент непродовольственных товаров и туристические услуги. Так, прирост цен на неделе с 26 февраля по 4 марта, составивший 2,2%, более чем наполовину обусловлен существенным – более 10% – ростом цен на новые автомобили (+15%-17%, вклад около 0,9-1 п.п.), бытовую технику и электронику (+10-15% н/н, вклад около 0,15 п.п.) и отдых в Турции (28% н/н, вклад 0,1 п.п.). Однако рост цен в данном сегменте продлится лишь ограниченное время и нормализуется по мере стабилизации валютного рынка и импортных поставок. В одиночку это вряд ли приведет к катастрофическому ускорению инфляции: при использовании традиционной оценки эластичности роста цен по курсу в размере 0,1-0,12% наблюдаемое 40% ослабление рубля способно привести к дополнительному росту цен на 5 п.п. – т.е. с наблюдаемых 9% до 14%, что заметно ниже текущего уровня ключевой ставки. В то же время эти расчеты не включают риск повышения цен на продовольственные товары, которые на внешних рынках в рублевом выражении подорожали на 50-100%. Но в данном случае монетарная политика Банка России в целом бессильна, а степень эффективности правительственных мер – ключевых для решения данного вопроса – пока не ясна.
Внешние доходности также перестали выступать ориентиром для политики Банка России. В условиях искусственно созданного прецедента, когда финансово состоятельный заемщик не может исполнить свои обязательства из-за возложенных ограничений на посредников (банки), котировки российских еврооблигаций и CDS не несут значимой информации для целей монетарной политики. Российские рынки также закрыты, однако в условиях истерии на внешних рынках котировки ОФЗ, в случае открытия рынка, несли бы информации ничуть не больше, при этом в моменте могли привести к существенной негативной переоценке портфелей внутренних инвесторов.
Таким образом, в условиях снижения волатильности на рынках и сохранения высокой неопределенности в более отдаленной перспективе можно ожидать, что решение Совета директоров Банка России будет максимально осторожным. Параметры политики едва ли будут изменены, а пресс-релиз и обращение Э. Набиуллиной скорее всего будут содержать лишь тезисы о том, что Банк России максимально готов поддерживать граждан, финансовые рынки и кредитные организации в текущей непростой ситуации.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Экономика
16.03.2022 16:58
Экономика 16.03.2022 16:58

0
Далее
Экономика
16.03.2022 14:35
Экономика 16.03.2022 14:35

0
Далее
Экономика
16.03.2022 14:20
Экономика 16.03.2022 14:20

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:58
Экономика 16.03.2022 13:58

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:53
Экономика 16.03.2022 13:53

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:10
Экономика 16.03.2022 13:10

0
Далее
Экономика
16.03.2022 11:46
Экономика 16.03.2022 11:46

0
Далее
Экономика
16.03.2022 10:23
Экономика 16.03.2022 10:23

0
Далее
Экономика
16.03.2022 09:48
Экономика 16.03.2022 09:48

0
Далее
Экономика
15.03.2022 21:47
Экономика 15.03.2022 21:47

0
Далее
Экономика
15.03.2022 19:32
Экономика 15.03.2022 19:32

0
Далее
Экономика
15.03.2022 18:56
Экономика 15.03.2022 18:56

0
Далее
Экономика
15.03.2022 16:43
Экономика 15.03.2022 16:43

0
Далее
Экономика
15.03.2022 13:14
Экономика 15.03.2022 13:14

0
Далее
Экономика
15.03.2022 12:59
Экономика 15.03.2022 12:59

0
Далее

Лента новостей

19:48
В Дзержинском районе Волгограда полицией задержан угонщик «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Андрей Бочаров провел оперативное совещание в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:45
Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названияСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде умер изучавший опасные инфекции доцент Дмитрий ВикторовСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде школьные проездные подорожают для бюджетаСмотреть фотографии
17:30
Снежную бурю с поземкой прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:20
Новый начальник ГУ МВД 16 марта собрал в главке оперативников БЭПаСмотреть фотографии
17:10
«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозамиСмотреть фотографии
17:10
В Волжском избитого мужчину приятель бросил умирать в подъездеСмотреть фотографии
16:12
На трассе Волгоград-Саратов снова ограничили движение из-за метелиСмотреть фотографии
16:05
«Вирус капитулирует?»: в поликлиниках Волгограда рассосались ковидные очередиСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде из-за дефицита могут отказаться от бумажных квитанцийСмотреть фотографии
14:21
Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 18 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:45
Волгоградский писатель удостоен национальной литературной премииСмотреть фотографии
12:33
Двум высокопоставленным чиновникам в Волгоградской области дали по 7 лет строгачаСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде у грузоперевозчика арестовали имущество за неуплату налоговСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде нарушитель ПДД попался на краже шести чугунных люковСмотреть фотографии
12:04
Генпрокуратура РФ проверит цены на сахар в регионахСмотреть фотографии
11:59
Резко снизилась заболеваемость ковидом в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:39
Тонны декораций и реквизита: грандиозное шоу «Королевский цирк» представят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде две бывшие сотрудницы УФНС осуждены за аферу с налоговыми вычетамиСмотреть фотографии
11:06
В Волжском автомобиль с пьяным водителем врезался в столбСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде автомобильного вора задержали с поличнымСмотреть фотографии
10:49
Волгоградские УК тайно проверяют на причастность к рейдерствуСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области стали больше производить масла и мясаСмотреть фотографии
10:23
ВКонтакте планирует воскресить мессенджер ICQСмотреть фотографии
09:53
Стал известен продавец квартиры за 4 миллиона рублей для мэрии МихайловкиСмотреть фотографии
09:50
Неизвестные в Волгоградской области сожгли ночью фермерскую ToyotaСмотреть фотографии
09:24
Контрактники прошли интенсивную подготовку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде сотни домов и СНТ останутся 16 марта без светаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 