Банк «Открытие» запускает акцию «Кредитная карта «120 дней» – бесплатно навсегда!»





Для клиентов, которые оформят в «Открытии» кредитную карту «120 дней» с 16 марта по 31 мая 2022 года включительно, ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока использования.

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.

«120 дней» - это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.

Оформить карту «120 дней» можно как онлайн на сайте банка с бесплатной доставкой, так и в любом отделении «Открытия».