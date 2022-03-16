Банк «Открытие» запускает акцию «Кредитная карта «120 дней» – бесплатно навсегда!»

Экономика 16.03.2022 14:20
16.03.2022 14:20
Для клиентов, которые оформят в «Открытии» кредитную карту «120 дней» с 16 марта по 31 мая 2022 года включительно, ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока использования.
Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.
«120 дней» - это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.
Оформить карту «120 дней» можно как онлайн на сайте банка с бесплатной доставкой, так и в любом отделении «Открытия».
Подробнее с условиями акции и обслуживания карты можно ознакомиться на сайте банка.
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