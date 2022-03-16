В Волгоградской области пособие по погребению увеличили на 546 рублей

Общество 16.03.2022 08:32
16.03.2022 08:32
В Волгоградской области проиндексировали социальное пособие на погребение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о.губернатора Евгением Харичкиным, размер выплат увеличен до 7046 рублей с 1 февраля. В 2021 году, напомним, он составлял 6500 рублей. Сумма в 7046 рублей будет возмещаться специализированной службе по вопросам похоронного дела для стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню.
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