В Волгограде задержали 16-летнюю закладчицу наркотиков









Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летней жительницы Волгограда, которую задержали за раскладку наркотиков. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, несовершеннолетнюю подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Девушке грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, в феврале текущего года 16-летняя волгоградка решила подзаработать на раскладке наркотиков. Девушка через короткие сообщения получала от так называемого координатора информацию о тайниках с «оптовой» партией наркотиков, которую должна была фасовать и раскладывать дозы уже в свои тайники. Ответным сообщением она указывала координатору места закладок.

Девушку задержали оперативные сотрудники полиции 5 марта после осуществления раскладки наркотических средств на территории Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда. По месту жительства задержанной было обнаружено и изъято 65 свертков с наркотическим средством.

В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



