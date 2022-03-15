В Волгограде задержали 16-летнюю закладчицу наркотиков

Происшествия 15.03.2022 10:57
15.03.2022 10:57
Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летней жительницы Волгограда, которую задержали за раскладку наркотиков. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, несовершеннолетнюю подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Девушке грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, в феврале текущего года 16-летняя волгоградка решила подзаработать на раскладке наркотиков. Девушка через короткие сообщения получала от так называемого координатора информацию о тайниках с «оптовой» партией наркотиков, которую должна была фасовать и раскладывать дозы уже в свои тайники. Ответным сообщением она указывала координатору места закладок.
Девушку задержали оперативные сотрудники полиции 5 марта после осуществления раскладки наркотических средств на территории Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда. По месту жительства задержанной было обнаружено и изъято 65 свертков с наркотическим средством.
В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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