Два элитных дома в Волгограде засияют за счет бюджета

Фасады двух домов в центре Волгограда решили украсить художественной подсветкой. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, ООО «СветоПроект» разработало предварительный проект на архитектурное освещение домов №№1 и 2 на ул. Аллея героев.

— Цель этого проекта – улучшение освещения верхней террасы Центральной набережной. В ближайшее время власти намерены выяснить мнение жителей этих домов в связи с планами по монтажу подсветки с помощью очно-заочного голосования. При этом жителям освещение фасадов домов ничего не будет стоить. Оплату за потребленную электроэнергию будет производить ООО «Светосервис-Волгоград» за счет средств бюджета в рамках заключенного договора электроснабжения.