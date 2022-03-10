В Волгограде участились случаи смертельных ДТП







Семь человек погибли в ДТП на дорогах Волгограда с начала 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество смертельных аварий в городе выросло семикратно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

– С начала года на дорогах Волгограда произошло 105 ДТП, в которых погибли семь человек, еще 124 получили ранения различной степени тяжести, – рассказал начальник отделения по пропаганде безопасность дорожного движения и анализа причин ДТП ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду майор полиции Алексей Серебряков.

В ГИБДД зафиксировали также увеличение числа наездов на пешеходов – с 1 января под колеса автомобилей попали 44 человека. Трое из них погибли, 41 пешеход получил различные травмы. При этом 21 случай произошел на пешеходных переходах, там, где люди должны чувствовать себя в безопасности, отметил Серебряков. Половина таких ДТП случились из-за невнимательности автомобилистов.

В произошедших в Волгограде авариях также пострадали девять детей, в том числе четырех несовершеннолетних волгоградцев сбили. В двух из этих ДТП водители скрылись с места происшествия, за что им грозит лишение прав на год или полтора года, либо административный арест сроком до 15 суток.