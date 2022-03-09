Расследования

В Волжском задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

Расследования 09.03.2022 19:28
09.03.2022 19:28


В городе Волжском 9 марта инспекторы нашли водителя, который накануне сбил 71-летнюю женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как стало известно ИА "Высота 102", им оказался 36-летний местный житель. 

Авария, напомним, произошла 8 марта  напротив дома 7 по улице Мира в Волжском. Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда несчастную отбросило на попутный Geely, а виновник  с места происшествия скрылся. В 

— В ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали виновника ДТП, — сообщили вечером в 9 марта  в региональном главке МВД информагентству. — Им оказался 36-летний местный житель, управлявший Daewoo Nexia. 

Как пояснил мужчина полицейским, сбив женщину, он бросился наутек, поскольку испугался ответственности. Иномарка со следами характерными для ДТП, была обнаружена в одном из дворов в Волжском.

— В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, — сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Уголовное дело возбудят после того как станет известно о степени вреда здоровью женщины. Оставление места ДТП, при котором причинен тяжкий вред здоровью, грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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