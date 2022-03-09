Экономика

В Волгоградской области раскрыли данные о запасах зерна

Экономика 09.03.2022 17:01
09.03.2022 17:01


В Волгоградской области увеличились запасы зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, на конец декабря 2021 года в организациях региона, занимающихся закупкой, хранением и переработкой зерна, находилось 524,6 тыс. тонн злаковых, что на 0,4% больше, чем в 2020 году. К концу декабря 2021 года в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились, в частности,  запасы пшеницы, ржи, проса, гречихи, ячменя.

Больше всего на хранении находится пшеницы – более 73% от всего объема зерна, кукурузы – 8,1%. Доля заготовленного ячменя составляет 5,8%, ржи – 3,1%, гречихи – 1,5%. На другие зерновые культуры приходится 7,9% от запасов. 


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