В Волгоградской области раскрыли данные о запасах зерна

В Волгоградской области увеличились запасы зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, на конец декабря 2021 года в организациях региона, занимающихся закупкой, хранением и переработкой зерна, находилось 524,6 тыс. тонн злаковых, что на 0,4% больше, чем в 2020 году. К концу декабря 2021 года в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились, в частности, запасы пшеницы, ржи, проса, гречихи, ячменя.

Больше всего на хранении находится пшеницы – более 73% от всего объема зерна, кукурузы – 8,1%. Доля заготовленного ячменя составляет 5,8%, ржи – 3,1%, гречихи – 1,5%. На другие зерновые культуры приходится 7,9% от запасов.