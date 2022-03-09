Волгоградца, орудовавшего у школы бензопилой, задержали полицейские

В Волгограде полицейские задержали 40-летнего мужчину, который накануне устроил незаконную вырубку деревьев в Краснооктябрьском районе. Около школы №16 на проспекте Ленина волгоградец при помощи бензопилы и помощника успел снести несколько вязов и кленов.





По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, о вырубке деревьев в полицию сообщила 8 марта директор жилищно-коммунального хозяйства.

— Женщина сообщила, что е подчиненными сотрудниками был обнаружен факт незаконной вырубки и распила деревьев на территории лесопосадки в Краснооктябрьском районе города Волгограда, — сообщили в главке МВД информагентству. — В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что вырубку деревьев осуществил ранее судимый 40-летний местный житель.





Как выяснили полицейские, помогал возомнившему себя лесорубом его 27-летний приятель. Последний заявил, что был уверен в законности сноса кленов и вязов около школы, поскольку 40-летний волгоградец сообщил о наличии у него разрешения на данную деятельность.

— Чтобы доставить похищенное домой, мужчина нанял грузовик, куда и были погружены распиленные стволы и ветви, — уточняют полицейские. — Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что планировал продать древесину в качестве дров. Бензопила и похищенное были изъяты, сумма причиненного ущерба устанавливается.









В настоящее время дознавателями отдела полиции № 2 УМВД по Волгограду решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка деревьев». Вернуться в тюремную камеру 40-летний лесоруб рискует на два ближайших года.