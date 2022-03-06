В Волжском задержали водителя, рассекавшего по встречной полосе









В городе Волжском Волгоградской области полицейские задержали 20-летнего водителя, который накануне устроил гонки по встречной полосе. Водитель «четырнадцатой» был доставлен в отел полиции 6 марта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео с отечественным ВАЗом, рассекавшим по встречке, появилось в социальных сетях.

— Полицейские провели проверку выявленной в сети Интернет видеозаписи, на которой водитель затонированной автомашины грубо нарушил правила дорожного движения, — сообщили в главке МВД информагентству. — Водитель, совершая обгон по полосе встречного движения, создал помехи в движении пешеходам.

Личность нарушителя не составило труда установить.

— Им оказался 20-летний житель Волжского. В отношении молодого человека составлены материалы по статьям о выезде на встречную полосу и об управлении транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. За допущенные нарушения водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

К слову, тонировку молодой рейсер уже удалил с передних стекол. Осталось понять, что езда по встречной полосе — плохая затея, которая может привести к печальным последствиям не только для него, но и для других участников движения.