Пьяный мужчина угрожал взорвать девятиэтажку в Волгограде

Происшествия 06.03.2022 11:01
06.03.2022 11:01
Нетрезвый 79-летний житель Волгограда угрожал взорвать жилой девятиэтажный дом на улице Землячки, 68 в Дзержинском районе. Мужчина позвонил на номер 112 и сообщил диспетчеру, что собирается пустить в своей квартире бытовой газ, чтобы разрушить панельную многоэтажку, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
Звонок поступил 6 марта через полчаса после полуночи. Прибывшие на место сотрудники газовой службы не обнаружили утечки газа и перекрыли его подачу в квартиру звонившего волгоградца. Мужчину забрала в больницу бригада скорой помощи.
Фото: скриншот Google Maps.
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