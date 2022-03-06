Пьяный мужчина угрожал взорвать девятиэтажку в Волгограде





Нетрезвый 79-летний житель Волгограда угрожал взорвать жилой девятиэтажный дом на улице Землячки, 68 в Дзержинском районе. Мужчина позвонил на номер 112 и сообщил диспетчеру, что собирается пустить в своей квартире бытовой газ, чтобы разрушить панельную многоэтажку, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.

Звонок поступил 6 марта через полчаса после полуночи. Прибывшие на место сотрудники газовой службы не обнаружили утечки газа и перекрыли его подачу в квартиру звонившего волгоградца. Мужчину забрала в больницу бригада скорой помощи.

Фото: скриншот Google Maps.