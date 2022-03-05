Происшествия

Тройное ДТП парализовало движение на проспекте Ленина в Волгограде

Происшествия 05.03.2022 23:45
05.03.2022 23:45


Вечером 5 марта в Центральном районе Волгограда из-за столкновения трех автомобилей оказалось полностью перекрыто направление в Краснооктябрьский район на Первой продольной. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в районе стадиона "Волгоград Арена" водитель отечественной легковушки вылетел на встречную полосу. 


По предварительным  данным, 32-летний водитель  ВАЗ-2107 на проспекте Ленина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW под управлением 50-летней женщины, - прокомментировали информагентству в главке МВД. - После столкновения с ВАЗом иномарка врезалась в Daewoo Nexia, за рулем которой в этот момент находился 31-летний мужчина. Далее BMW откинуло на бордюр. 


В жестком ДТП, уточняют в региональном управлении МВД, обошлось без пострадавших. На время из-за происшествия на проспекте Ленина было парализовано движение троллейбусов. 


Полицейские оперативно прибыли на место, в результате удалось избежать образования пробки. В настоящее время на участке проспекта Ленина, где произошла авария, движение осуществляется в штатном режиме. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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