Тройное ДТП парализовало движение на проспекте Ленина в Волгограде

Вечером 5 марта в Центральном районе Волгограда из-за столкновения трех автомобилей оказалось полностью перекрыто направление в Краснооктябрьский район на Первой продольной. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в районе стадиона "Волгоград Арена" водитель отечественной легковушки вылетел на встречную полосу.





- По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-2107 на проспекте Ленина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW под управлением 50-летней женщины, - прокомментировали информагентству в главке МВД. - После столкновения с ВАЗом иномарка врезалась в Daewoo Nexia, за рулем которой в этот момент находился 31-летний мужчина. Далее BMW откинуло на бордюр.





В жестком ДТП, уточняют в региональном управлении МВД, обошлось без пострадавших. На время из-за происшествия на проспекте Ленина было парализовано движение троллейбусов.





Полицейские оперативно прибыли на место, в результате удалось избежать образования пробки. В настоящее время на участке проспекта Ленина, где произошла авария, движение осуществляется в штатном режиме.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области