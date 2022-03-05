Ограничения на работу 11 аэропортов России продлены до 14 марта

Росавиация продлила до 14 марта режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Воздушные судна не принимают и не выпускают авиаузлы в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте, сообщили в федеральном ведомстве.
Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме, авиакомпаниям рекомендовано использовать его в числе прочих для перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам. В Росавиации отметили, что он имеет достаточную пропускную способность в условиях увеличения интенсивности полетов. Решения об отмене тех или иных рейсов в Волгоград и обратно принимают авиаперевозчики.
Рейсы в Калининград, в том числе из Волгограда, выполняются по расписанию. Из-за закрытия прибалтийскими странами своего воздушного пространства российские авиакомпании для перелетов используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. В связи с этим время полета увеличилось, и возможны задержки рейсов и изменения в расписании.
Фото: официальный сайт международного аэропорта Волгоград.